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Оприлюднено відео потужного вибуху в Калинівці

Андрій Котенський

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У Вінницькій області продовжуються вибухи на складі боєприпасів у Калинівці.

За даними Генштабу ЗСУ, сьогодні вранці інтенсивність вибухів на складах значно знизилась. Попри те, журналісти зафіксували новий потужний вибух.

На місці продовжується ліквідація осередків пожежі. Сапери приступили до розчищення території складів та навколо них.

Як повідомляв Львівський портал, у Калинивці злетів у повітря арсенал зброї. Люди масово тікали із міста. У МВС назвали вибух складу боєприпасів на Вінничині російською диверсією. Через вибухи боєприпасів із Калинівки та прилеглих сіл евакуювали близько 30 тисяч жителів.

Відео: BBC Україна

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