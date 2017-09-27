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Новий керівник «Укрзалізниці» зароблятиме більше півмільйона гривень на місяць без надбавок і преміальних

Лаврентій Дубич

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Кабінет міністрів України затвердив контракт з членом правління – виконуючим обов’язки голови правління ПАТ «Укрзалізниця» Євгеном Кравцовим. Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні без обговорення, передає 112.ua.

Згідно з текстом контракту, Кравцов, як член правління, буде мати щомісячний оклад в сумі 500,2 тис. грн, а також при виконанні обов’язків голови правління він повинен отримувати місячну винагороду в розмірі 714,6 тис. гривень.

Йому також буде нараховуватися квартальна премія, яка не може перевищувати трьох посадових окладів. Також передбачена річна премія, яка не може перевищувати 24 посадові оклади.

Такі премії не нараховуються, згідно з контрактом: у разі відсутності прибутку за аналізований період; наявність простроченої заборгованості перед бюджетом; збільшення розміру боргів по зарплаті; невиконання рішень вищого органу управління ПАТ, наглядової ради.

Таким чином, виходячи з вищенаведених даних, без урахування матеріальної допомоги та надбавок за стаж і вчені звання, у разі виконання всіх вимог контракту, Кравцов в рік зможе заробити на посаді члена правління 24 млн грн, в. о. голови правління – 32,5 млн грн, що за курсом НБУ на 27 вересня 2017 року становить близько 1,235 млн. доларів.

Зазначимо, Євген Кравцов, який був призначений тимчасовим в.о. голови правління компанії, займає посаду першого заступника міністра інфраструктури в уряді Володимира Гройсмана з 25 квітня 2016 року. До цього він вже був членом правління УЗ і навіть виконував обов’язки голови правління. Свою роботу в «Укрзалізниці» Кравцов почав в 2015 році, займаючи там посади радника гендиректора, директора з реформування та начальника аналогічного департаменту. Кравцов має дві вищі освіти, закінчив з відзнакою КНУ ім. Шевченка та «Європейський університет» за спеціальностями «Право» і «Менеджмент ЗЕД».

Як повідомляв Львівський портал, середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій, наприклад, Львівської області (з кількістю працюючих 10 і більше осіб) у травні 2017 року становила 6194 грн.

Фото: 112.ua

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