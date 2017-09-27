На Львівщину суне антициклон з Росії

Сьогодні, 27 вересня, на Львівщині прогнозують до 18 градусів тепла. Про це повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

Як зазначили у департаменті, погоду обумовить південно-західна периферія антициклону з центром над Європейською територією Росії.

У Львівській області: Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний, вночі, 5 – 8 м/с, вдень, 9 – 14 м/с, поривчастий. Температура повітря вночі 4 – 9° тепла, вдень 13 – 18° тепла.

У Львові: Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний, 5 – 8 м/с, вдень, 9 – 14 м/с, поривчастий. Температура повітря вночі 7 – 9° тепла, вдень 16 – 18° тепла.