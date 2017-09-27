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Завтра у Мостиськах відбудеться бібліотечний фестиваль «Читай-фест»

Дарина Смеречанська

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Завтра, 28 вересня, у Мостиськах стартує книжкове свято «Читай-фест», яке проведуть напередодні Всеукраїнського дня бібліотек. Розпочнеться свято о 13.00 на площі перед Народним домом. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

У програмі фестивалю презентації, книжкові майстер-класи тощо:

1.Зустрічі з письменниками Львівщини; Марія Чумарна, Людмила Когут, Мирослава Данилевська-Милян, Любов Відута

2.Виставка-продаж та презентація книг видавництв області: «Свічадо», «Піраміда», «Урбіно», «Апріорі», «Старий Лев». Які презентує Ірина Федечко та Іванна Шелюк.

3.Виставка-фуршет «Шведський стіл по бібліотечному»;

4.Флешмоб «Селфі з книгою»;

5.Книжкове подвір’я «Новинки під парасолькою»;

6.Зона «Малювання під читання»;

7.Книжкові майстер-класи;

8.Поетичні,театральні,художні перформанси;

  1. Різножанрові виставки книг;

10.Підведення підсумків благодійної акції «Подаруй бібліотеці книжку».

Зі Львова на форум приїдуть:

1.Дмитро Сапіга – директор львівського видавництва «Каменяр»

2.Ольга Журавська – письменниця, автор твору для дітей – «Шлях до істини» заслужена артистка України

3.Володимир Кузик -заслужений працівник культури, член спілки письменників, автор чотирьох книжок

4.Ліда Нестеренко-Ланько – член спілки журналістів України, працює в жанрі поезії і прози.

Фото: ЛОДА

 

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