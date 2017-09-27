На Львівщині розшукують злочинця

На Львівщині поліцейські розшукують 36-річного злочинця. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Самбірським ВП Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.146 КК України, вчиненого щодо Ісмайлова Равіля Тофік Огли, 1981 року народження, жителя одного з сіл Самбірського району, Львівської області.

Прикмети: вік на вигляд 30-40 років, зріст 170-175 см, середньої статури, волосся темне, обличчя овальне, очі карі, особливих прикмет немає. Був одягнений у чорну шкіряну куртку, зелений светр, сині джинси.

Прохання до всіх, хто володіє інформацією щодо місцеперебування розшукуваного, повідомляти у Самбірський ВП ГУ НП у Львівській області за номером (03236) 3-32-10, за номером 097 70 71 700 або на оперативну лінію 102.

Фото: поліція