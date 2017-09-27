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Львову повернули землі, вартістю майже десять мільйонів

Олександр Косик

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Прокуратура повернула громаді понад 860 квадратних метрів землі у Львові вартістю близько 9,7 млн гривень. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

З метою захисту інтересів держави, Львівська місцева прокуратура №2, здійснюючи представницьку діяльність, пред’явила позов до одного із підприємств з іноземною інвестицією щодо розірвання договору оренди двох земельних ділянок на вулиці Городоцькій у Львові.

Факт передачі в оренду 850 кв м та 13 кв м землі у місті підтверджується відповідним договором між Львівською міською радою та вказаним суб’єктом господарювання, укладеним на 10 років. Згідно цього договору орендар зобов’язувався щомісячно своєчасно платити за оренду рівними частинами.

Проте, посадовці вказаного підприємства порушили вимоги ст.96 Земельного кодексу України, ст.526 Цивільного кодексу України, ст.13 ЗУ «Про оренду землі» і вказаного договору та заборгували значну суму коштів.

Відтак, рішенням господарського суду Львівської області задоволено позов органів прокуратури про розірвання цього договору та повернення у власність львів’ян понад 860 кв м земельної ділянки, орієнтовною вартістю 9,7 млн грн.

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