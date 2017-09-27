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Львівський бронетанковий завод передав пожежний танк у Калинівку

Катерина Родак

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ДП “Львівський бронетанковий завод”, який входить до складу ДК “Укроборонпром” , терміново передає рятувальникам спеціальний пожежний танк ГПМ-72 для ліквідації пожежі на складі боєприпасів під Вінницею. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Укроборонпрому.

Цей пожежний танк є однією з найпередовіших розробок заводу у сфері спеціальної техніки та вже пройшов заводські та відомчі випробування, під час яких довів свої високі характеристики. ГПМ-72 оснащений пожежною цистерною, місткість якої складає 20 т, сучасним пожежним насосом і лафетом, за допомогою яких можливо гасити пожежу на відстані до 100 метрів.

Машина має підвищену прохідність та захист екіпажу від ураження різними типами боєприпасів та вогню. Для цього рятувальники захищені 30-мм бронею, у кабіні встановлена фільтровентиляційна установка, також реалізовано облив кабіни корпусу для зниження її температури.

Зараз ГПМ-72 вже відправлений з “Львівського бронетанкового заводу” до Вінниці, де зможе допомогти українським рятувальникам у приборканні пожежі.

Нагадаємо, учора ввечері у Калинівці вибухнув склад боєприпасів. У МВС це назвали російською диверсією. Станом на ранок 26 вересня з Калинівки і прилеглих сіл евакуювали 30 тисяч мешканців.

 

 

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