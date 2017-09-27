Львівські митники знайшли серед секонд-хенду шість тонн нових речей

Працівники Львівської митниці ДФС серед секонд-хенду виявили майже шість тонн нового одягу, взуття та речей домашнього вжитку. Про це інфомрує прес-служба ДФС.

Нещодавно до підрозділів митного оформлення Львівської митниці ДФС прибули два вантажні автомобілі з вживаними одягом, взуттям та виробами з текстильних матеріалів. Згідно з товаросупровідними документами їх везли з Польщі на адреси ТОВ м. Києва та Львова.

Працівники Львівської митниці ДФС провели повний митний огляд цих транспортних засобів. За його результатами в одному автомобілі виявлено 3 982 кг прихованого вантажу, а в іншому – 1 770 кг. Серед них: нові скатертини, рушники, постільну білизну, одяг та взуття без візуальних ознак зношення з ярликами, сумки, шкіряний одяг, хутрові вироби, спальні мішки тощо різних виробників та торгівельних марок.

Митницею встановлено, що в одному випадку керівник компанії відправника в іншому – керівник компанії одержувача вчинили дії, спрямовані на переміщення товарів з приховуванням від митного контролю, через подання органу доходів і зборів як підстави для переміщення товару документів, що містять неправдиві відомості щодо його найменування та асортименту.

За цими фактами складено протоколи про порушення митних правил за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України. Прихований товар вилучено. Його вартість встановлять додатково. Справу скерують до суду.