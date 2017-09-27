Керівник львівського підприємства накрав будівельних інструментів на триста тисяч

У Львові правоохоронці викрили керівника комерційного підприємства у розкраданні матеріальних цінностей. Директор товариства з обмеженою відповідальністю привласнив професійного будівельного інструменту, отриманого у інших суб’єктів господарювання, на суму більшу ніж триста тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

Працівники Управління захисту економіки Львівщини, за процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури №1, викрили директора одного із львівських ТзОВ, котрий, зловживаючи службовим становищем, налагодив схему незаконного заволодіння будівельним інструментом.

Встановлено, що 43-річний підприємець у січні цього року отримав від комерційної структури будівельного інструменту на 155 тисяч гривень. Для цього він уклав відповідний договір та пообіцяв здійснити проплату за поставлене обладнання протягом трьох банківських днів. Проте, замість того щоб перерахувати кошти, чоловік, порушивши договірні умови, реалізував отриманий будівельний інструмент, а виручені кошти витратив на власні потреби.

Діючи за подібною схемою, у березні цього року, зловмисник привласнив будівельний інструмент, що належав двом іншим львівським компаніям, збагатившись на відповідно 108,6 та 53,7 тисяч гривень. Для прикриття своєї злочинної діяльності директор ТзОВ уклав договори оренди інструменту, який у подальшому також реалізував, а виручені кошти привласнив.

Серед професійного інструменту, реалізованого зловмисником були дороговартісні бензинові генератори, відбійні молотки, шліфмашинки, перфоратори та інше. Їх загальна вартість становить 317,3 тисячі гривень.

Працівники Сихівського відділу поліції повідомили директору ТзОВ про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

За скоєння такого правопорушення передбачено покарання у вигляді обмеження волі від трьох до п’яти років або позбавленням волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Досудове розслідування триває.