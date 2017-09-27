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Дізнатися історію Львова за допомогою смартфона: у місті відкрили «розумний» туристичний маршрут

Вероніка Рой

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Сьогодні, 27 вересня, у Львові відкрили «розумний» туристичний маршрут за книгою Ілька Лемка «Львів понад усе», передає кореспондент Львівського порталу.

За словами заступника міського голови з питань розвитку Андрія Москаленка, такий маршрут дозволить львів’янам та гостям міста ознайомитись з пам’яткам Львова.

«Сьогодні Львів отримав ще один сервіс, який буде дуже зручним, адже ми всі любимо подорожувати містом і по-своєму його відкривати. Звичайно, що гіди, екскурсоводи, історики розповідають про Львів, як його бачать вони, але інколи ми хочемо самі зануритись в історію. «Розумний» маршрут – це синтез історії та інновації», –  розповів він.

Маршрут візуалізували з допомогою табличок з QR-кодами. Зчитавши QR-код,  мешканці та гості Львова можуть отримати інформацію про об’єкт на свій смартфон. Кам’яні стрілочки на тротуарах вказують шлях до наступної локації. Окрім QR-кодів на табличках розмістили символ львівського маршруту – привітного лева.

Починається маршрут біля фонтану Нептуну і об’єднує 15 історичних пам’яток міста: Ратуша, Катедра, парк ім. Івана Франка, Єзуїтський Костел тощо. Так, гості та мешканці міста зможуть за декілька ознайомитись з цікавими пам’ятками міста.

Варто додати, що маршрут доступний чотирма мовами – українською, англійською, німецькою та польською.

Фото: Львівський портал

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