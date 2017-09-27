11-класників Львова кличуть на День відкритих дверей до ІТ-університету

Перший ІТ Університет запрошує учнів 11-х класів на День відкритих дверей. Про це інформують у прес-службі мерії.

«Ми запрошуємо майбутніх абітурієнтів ознайомитись з університетом та перевагами навчання в ньому – 7 жовтня о 12:00 відбудеться День відкритих дверей в першому ІТ-університеті. Ви дізнаєтесь про особливості нового формату вищої освіти: проектний підхід, викладачів-практиків, гнучкий навчальний процес; про співпрацю з провідними ІТ-компаніями; чим живуть студенти першого ІТ-університету», – зазначають в ІТ Університеті.

У програмі:

знайомство з адміністрацією університету та викладачами;

презентація навчальних програм бакалаврату та магістратури;

особливості ЗНО-2018 та секрети успішного тестування, про які розкаже спеціальний гість – Андрій Миляник, заступник директора Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти.

День відкритих дверей відбудеться 7 жовтня о 12:00 за адресою вул. Замарстинівська, 83а.

Попередня реєстрація – обов’язкова! Також зареєструватись можна за телефонами:

+38 (032) 252-03-45

+38 (093) 122-93-38

+38 (067) 557-87-06

+38 (050) 441-76-00