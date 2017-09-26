Як зберегти гострий зір у дитини. Рекомендації батькам

Медики рекомендують школярам тренувати очі, доглядати за ними, робити спеціальну гімнастику.
За даними лабораторного центру МОЗ на Львівщині, в початкових класах патологія зору серед школярів складає 5-6%, до закінчення навчання в школі зростає до 8-9 %. По результатах проведених моніторингових відвідувань у 119 закладах освіти Львівської області за перше півріччя 2017 року встановлено заниження рівня штучного освітлення в 5, 8% навчальних закладів. Гігієна зору у дітей — дуже важливий момент, який, крім батьків, повинно контролюватися керівниками закладів освіти. Саме тому потрібно пояснити важливість дотримання правил, а краще показати на власному прикладі.
Шановні батьки! Зір Вашої дитини знаходиться в небезпеці, якщо:
- Дитина читає книжки на відстані ближче 25 см.
- Мружиться, коли дивиться на предмети, що знаходяться далеко.
- Стає малорухливим, часто спотикається або б’ється об кути.
- Скаржиться на часті головні болі.
- Стає розсіяним і неуважним.
- Знижується успішність у школі. Таке може відбуватися, коли дитина не бачить того, що написано на дошці, але боїться про це сказати.
Чи можна врятувати стан очей від погіршення?
Ось основні правила, які обов’язково потрібно виконувати для збереження зору:
- Освітлення місця, де дитина працює над домашнім завданням, повинно бути подвійним. Тобто верхнє розсіяне освітлення і бічне ліве, яке спрямоване на зошит чи книжку , при читанні книга повинна знаходитися на відстані 40 см від очей, не можна низько нахиляться над зошитом при письмі. Не можна читати в напівтемряві, але і занадто яскраве світло може втомити очі.
- Важливо для хорошого зору і правильне харчування. Повноцінна їжа корисна не тільки для зору, а й для організму в цілому. А такі вітаміни, як А і Д, потрібні для гострого зору. Вітамін А можна отримати з моркви, абрикос, курячих яєць, морепродуктів, вершкового масла. Вітамін Д міститься в молоці та молочних продуктах, жирній рибі, яловичої печінки, ікрі. Однак, без жирів каротин, що міститься в помаранчевих продуктах, не засвоюється. Тому краще за все дати їх дитині їсти зі сметаною або оливковою олією.
- Необхідно також регулярно робити вправи для очей . Наприклад, ці вправи допоможуть зняти втому, поліпшити зір: рухи очима вниз-вгору і справа-наліво, кругові рухи очними яблуками, прикрити очі на 30 секунд , швидке моргання ( 20 разів). Це зовсім прості вправи, але вони дуже ефективні. Робити таку гімнастику слід регулярно, хоча б 2 рази в день.
- Ні в якому разі не дозволяти дитині читати лежачи або під час їжі.
- Дітям до двох років категорично заборонено дивитися телевізор. Дітям з трьох років — не більше 40 хвилин в день. При цьому дивитися телевізор можна тільки сидячи.
- Для уникнення погіршення зору важливий правильний режим дня. Дитина обов’язково повинна багато рухатись, найкраще записати школярів у спортивні секції, для зору гарні такі види спорту як плавання, бадмінтон, теніс, волейбол та футбол. Ігри з м’ячем, що рухається, розвивають фокусування внутрішньоочного м’яза, адже під час гри потрібно весь час дивитись вдалину і в близь
- Ретельно слідкуйте за нормами роботи дітей за комп’ютером . Постійна робота за комп’ютером, читання різних документів без перерви – все це призводить до порушення кровообігу в очних судинах, а при регулярних навантаженнях і до порушення зору. Адже, щоб уникнути подібної перенапруги – досить переводити погляд на інші предмети, бодай на кілька секунд. Відстань від екрану монітора до очей повинна складати не менш 60 см, а лінія погляду повинна припадати на верхню третину або на середину екрану. Це можливо, якщо використовувати меблі, відповідні росту дитини. При цьому стілець повинен бути з підлокітниками. Дітям від 3 до 7 років не можна проводити за комп’ютером більше 20 хвилин, дітям середнього віку — не більше півгодини, а школярам старшої школи — не більше години в день.
Катерина Родак