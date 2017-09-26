Як зберегти гострий зір у дитини. Рекомендації батькам

Медики рекомендують школярам тренувати очі, доглядати за ними, робити спеціальну гімнастику.

За даними лабораторного центру МОЗ на Львівщині, в початкових класах патологія зору серед школярів складає 5-6%, до закінчення навчання в школі зростає до 8-9 %. По результатах проведених моніторингових відвідувань у 119 закладах освіти Львівської області за перше півріччя 2017 року встановлено заниження рівня штучного освітлення в 5, 8% навчальних закладів. Гігієна зору у дітей — дуже важливий момент, який, крім батьків, повинно контролюватися керівниками закладів освіти. Саме тому потрібно пояснити важливість дотримання правил, а краще показати на власному прикладі.

Шановні батьки! Зір Вашої дитини знаходиться в небезпеці, якщо:

Дитина читає книжки на відстані ближче 25 см. Мружиться, коли дивиться на предмети, що знаходяться далеко. Стає малорухливим, часто спотикається або б’ється об кути. Скаржиться на часті головні болі. Стає розсіяним і неуважним. Знижується успішність у школі. Таке може відбуватися, коли дитина не бачить того, що написано на дошці, але боїться про це сказати.

Чи можна врятувати стан очей від погіршення?

Ось основні правила, які обов’язково потрібно виконувати для збереження зору: