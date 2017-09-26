В Україні збудують новий завод з виробництва патронів

Міноборони Канади допомагатиме українській оборонній галузі зі спорудження нового українського заводу з виробництва боєприпасів. Про це міністр оборони Степана Полторак розповів під час спільного брифінгу у Києві зі своїм канадським колегою Харджитом Сейджжаном, передає Еспресо.TV.

Також розглядалося питання про включення Канади до країн-імпортерів української зброї.

“Тут робота просувається дуже плідно і є дуже добрі перспективи”, – зазначив міністр.

Окрім того, сторони обговорили питання, пов’язані з розміщенням миротворців ООН у зоні бойових дій на Донбасі.