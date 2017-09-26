ОСТАННІ НОВИНИ

У Раді повідомили, якою буде мінімальна пенсія українців після реформи

Єва Корнійчук

|

Мінімальна гарантована пенсія в Україні, в разі ухвалення пенсійної реформи Верховною Радою, збільшиться на 11% і становитиме 1 452 гривні, повідомила прес-служба Комітету Ради з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення з посиланням на голову комітету Людмилу Денісову, пише УНІАН.

«Для пенсіонерів, які мають повний страховий стаж, із 1 жовтня виплати збільшаться на 140 гривень, або на 11%», – сказала Денисова.

За її словами, в разі схвалення народними депутатами пенсійної реформи, з 1 жовтня для призначення та перерахунку пенсій застосовуватиметься прожитковий мінімум на 1 грудня 2017 року. Тобто, з 1 жовтня прожитковий мінімум для пенсіонерів, які мають повний страховий стаж, становитиме 1 452 гривні, а не 1 312, як зараз.

Денісова зазначила, пенсійна реформа передбачає надання гарантій для інвалідів із дитинства, дітей-інвалідів, пенсіонерів, які не мають повного стажу, і осіб, які не мають права на пенсію і отримують зараз 949 грн. Кількість таких громадян на сьогодні – близько 1 мільйона осіб. Розмір пенсії для них збільшиться на 45% і становитиме 1 373 гривні, повідомила Денісова.

Голова комітету також підкреслила, що з 1 жовтня для 5,6 млн пенсіонерів пенсії всередньому збільшаться на 692 грн. Це станеться в результаті осучаснення або перерахунку пенсії з урахуванням показника середньої заробітної плати за три останні роки. Для 600 тис. пенсіонерів скасовується 15% обмеження виплати пенсій. Для 104 тис. жінок, які достроково вийшли на пенсію в 55 років – скасовується зменшення розміру пенсій.

“Пенсія є об’єктом індексації. В реформі прописано, що з 2019 року індексація відбуватиметься автоматично. Не знадобиться приймати окремі рішення уряду або Верховної Ради України: на 50% від зростання споживчих цін і на 50% від зростання середньої заробітної плати за один календарний рік. А з 2021 року – за три попередніх календарних роки”, – сказала Денісова.

Фото: УНІАН

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Життя у смужечку: що чекає на приміщення та клієнтів найстарішої львівської буцегарні?
Катерина РОДАК
Життя у смужечку: що чекає на приміщення та клієнтів найстарішої львівської буцегарні?

Найстаріша львівська тюрма – відома в народі як «Бригідки» – з жахаючим минулим, де свого часу, чого гріха таїти, карбув...

Державна мова: право чи обов’язок
Ярослав Лесюк, Володимир Шаповал
Державна мова: право чи обов’язок

Час припинити культивування комплексу мовної меншовартості Тема української мови та її функціонування в координат...

Ініціативні мешканці Добротвора та Камянко-Бузького району виграли більше 1 млн грн
Олесь ТЯГАЙ
Ініціативні мешканці Добротвора та Камянко-Бузького району виграли більше 1 млн грн

Компанія ДТЕК вже п’ятий рік організовує конкурс мікропроектів «Громада своїми руками», у якому ініціативні мешканці  се...

Недооцінені чемпіони: хто вони – львівські веслярі-дракони?
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Недооцінені чемпіони: хто вони – львівські веслярі-дракони?

До рідного Львова повернулися тріумфатори командного чемпіонаті світу із веслування на човнах дракон. Львівські «Отамани...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів