У Раді повідомили, якою буде мінімальна пенсія українців після реформи

Мінімальна гарантована пенсія в Україні, в разі ухвалення пенсійної реформи Верховною Радою, збільшиться на 11% і становитиме 1 452 гривні, повідомила прес-служба Комітету Ради з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення з посиланням на голову комітету Людмилу Денісову, пише УНІАН.

«Для пенсіонерів, які мають повний страховий стаж, із 1 жовтня виплати збільшаться на 140 гривень, або на 11%», – сказала Денисова.

За її словами, в разі схвалення народними депутатами пенсійної реформи, з 1 жовтня для призначення та перерахунку пенсій застосовуватиметься прожитковий мінімум на 1 грудня 2017 року. Тобто, з 1 жовтня прожитковий мінімум для пенсіонерів, які мають повний страховий стаж, становитиме 1 452 гривні, а не 1 312, як зараз.

Денісова зазначила, пенсійна реформа передбачає надання гарантій для інвалідів із дитинства, дітей-інвалідів, пенсіонерів, які не мають повного стажу, і осіб, які не мають права на пенсію і отримують зараз 949 грн. Кількість таких громадян на сьогодні – близько 1 мільйона осіб. Розмір пенсії для них збільшиться на 45% і становитиме 1 373 гривні, повідомила Денісова.

Голова комітету також підкреслила, що з 1 жовтня для 5,6 млн пенсіонерів пенсії всередньому збільшаться на 692 грн. Це станеться в результаті осучаснення або перерахунку пенсії з урахуванням показника середньої заробітної плати за три останні роки. Для 600 тис. пенсіонерів скасовується 15% обмеження виплати пенсій. Для 104 тис. жінок, які достроково вийшли на пенсію в 55 років – скасовується зменшення розміру пенсій.

“Пенсія є об’єктом індексації. В реформі прописано, що з 2019 року індексація відбуватиметься автоматично. Не знадобиться приймати окремі рішення уряду або Верховної Ради України: на 50% від зростання споживчих цін і на 50% від зростання середньої заробітної плати за один календарний рік. А з 2021 року – за три попередніх календарних роки”, – сказала Денісова.

Фото: УНІАН