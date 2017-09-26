У Львові в автомобілі п’яного водія патрульні знайшли зброю

У нетверезого водія виявили патрульні виявили гладкоствольну зброю з порушеними строками перереєстрації. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції Львова.

Сьогодні на вулиці Стрийській патрульні помітили автомобіль Opel Vivaro, який перетнув суцільну смугу. У водія помітили ознаки алкогольного сп‘яніння. Чоловік відмовився від перевірки на тверезість. При поверхневій перевірці автомобіля виявили на задньому сидінні предмет схожий на гладкоствольну рушницю з боєприпасами.

Чоловік пред’явив дозвіл у якому було інше прізвище ніж у посвідченні водія. Окрім того від був прострочений. Як патрульні з’ясували згодом, чоловік змінив прізвище. На місце викликали дільничного Галицького відділу поліції, який склав протокол за ст.192 КУпАП(Порушення громадянами строків реєстрації (перереєстрації) нагородної, вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї і правил взяття її на облік). Патрульні склали протокол за керування у нетверезому стані транспортним засобом та винесли постанову за порушення правил дорожнього руху.

Фото: Патрульна поліція Львова