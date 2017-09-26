У Львові побільшає рейдів на місцях стихійної торгівлі

У ЛКП «Муніципальна Варта» розпочав роботу новий відділ проведення рейдів, а відтак рейдів у місцях стихійної торгівлі побільшає. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

За словами начальника управління безпеки міста Юрія Діля, орієнтовно місяць тому в ЛКП «Муніципальна Варта» розпочав роботу відділ з проведення рейдів. Працівники цього окремого відділу здійснюють рейди з адміністраціями по стихійних ринках і різних місцях у Львові, де ведеться стихійна торгівля, перевіряють об’єкти благоустрою, усувають там порушення.

«ЛКП «Муніципальна Варта» цього року отримало окремий відділ – рейдовий, що займається виключно рейдами спільно з адміністраціями і з поліцією. Це є рейди по об’єктах благоустрою і по усуненню порушень на них. Наприклад, цього тижня здійснено вже 5 рейдів з адміністраціями по стихійних ринках, місцях, які ми вже знаємо по Львову, де є стихійна торгівля. Зараз вже є зроблена карта, вирішується питання стосовно можливості створення нових ринків, їх перенесення або збільшення, щоб якомога швидше усунути ці речі», – зазначив Юрій Діль.