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У Львові побільшає рейдів на місцях стихійної торгівлі

Андрій Котенський

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У ЛКП «Муніципальна Варта» розпочав роботу новий відділ проведення рейдів, а відтак рейдів у місцях стихійної торгівлі побільшає. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

За словами начальника управління безпеки міста Юрія Діля, орієнтовно місяць тому в ЛКП «Муніципальна Варта» розпочав роботу відділ з проведення рейдів. Працівники цього окремого відділу здійснюють рейди з адміністраціями по стихійних ринках і різних місцях у Львові, де ведеться стихійна торгівля, перевіряють об’єкти благоустрою, усувають там порушення.

«ЛКП «Муніципальна Варта» цього року отримало окремий відділ – рейдовий, що займається виключно рейдами спільно з адміністраціями і з поліцією. Це є рейди по об’єктах благоустрою і по усуненню порушень на них. Наприклад, цього тижня здійснено вже 5 рейдів з адміністраціями по стихійних ринках, місцях, які ми вже знаємо по Львову, де є стихійна торгівля. Зараз вже є зроблена карта, вирішується питання стосовно можливості створення нових ринків, їх перенесення або збільшення, щоб якомога швидше усунути ці речі», – зазначив Юрій Діль.

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