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У Калинивці злетів у повітря арсенал зброї. Люди масово тікають із міста

Андрій Котенський

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Надзвичайна ситуація у Калинівці, що на Вінничині. Злетів у повітря місцевий арсенал зброї. Про це повідомив депутат ЛМР Ігор Зінкевич, передає кореспондент Львівського порталу.

За словами нардепа вибухи лунають на одному із набільших арсеналів зброї в Україні.

«У Калинівці під Вінницею зривається Арсенал. Один з найбільших складів в Україні. Всі тікають з міста!», – повідомив він.

Як повідомляє Радіо Свобода, на 48 арсеналі військової частини А1119 вибухають артилерійські склади. Це почалося близько 21 години вечора.

Спочатку лунали вибуху, тепер видно яскраві спалахи. У місті вимкнули світло. Люди залишають домівки.

Як відомо у місті проживає близько 20 тисяч людей.

За даними Української правди, розпочав роботу ситуцаційний центр Віннницької облполіції для евакуації людей із зони можливого ураження.

Вїзди до Вінницької області трасою м-21 Вінниця-Житомир-Могилів-Подільський перекрито.

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