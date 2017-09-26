«Спритні! Веселі! Дружні!». Для опікунських сімей у Львові проведуть свято

Львівський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді організовує 28 вересня спортивно-розважальне свято для опікунських сімей: «Спритні! Веселі! Дружні!».

Захід приурочено до Дня усиновлення в Україні, який відзначають 30 вересня, щоб подякувати людям, які є дотичними до милосердя і добра по відношенню до дітей, які з певних причин позбавлені батьківського піклування.

Захід відбудеться о 15.00 год. за адресою: вул. Театральна, 15 (середня загальноосвітня школа № 62).

Зі слів організаторів, метою заходу є створити позитивну атмосферу свята, збагачену підтримкою, розумінням і вдячністю опікунським сім’ям за їхню ініціативність та відповідальність у вихованні дітей.

«Учасники заходу матимуть змогу переглянути виступ вихованців школи бойового гопака «Шаблезуб», взяти участь у спортивних конкурсах та естафетах, змістовно і цікаво провести дозвілля, що передбачатиме не тільки гарний настрій, а й винагороду у вигляді почесного диплома та подаруночка для кожної сім’ї», – зазначають у Львівському міському центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Контактна особа: Мельник Анна, тел.: 096-987-89-31.