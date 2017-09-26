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Спецслужби Росії готують тролінг-атаку на високопосадовців і нардепів України, - Шкіряк

Катерина Родак

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За наявними оперативними даними, найближчим часом, спецслужби РФ готують масовану телефонну тролінг-атаку російських пранкерів на вищих державних посадовців України, народних депутатів (як від влади, так і від опозиції), представників керівництва правоохоронних органів, держчиновників різного рівня, суддів та адвокатів фігурантів резонансних справ, відомих телеведучих, громадських діячів, медіа-експертів, журналістів та інших публічних осіб. Про це повідомив радник мінстра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк.

За його словами, провокатори можуть представлятися ким завгодно: від журналістів провідних українських ЗМІ до чиїхось помічників та секретарів, а також вищими посадовими особами або службовцями різних міністерств, відомств і т.д.

«Питання і пропозиції можуть бути різними.  Їхня задача, за будь-яку ціну втягнути “об’єкт” в дискусію. Звичайно, при цьому буде здійснено запис розмови з можливістю подальшої компеляціі і монтажу для фальсифікації чергових інформаційних вкидань. Мета цієї запланованої провокації – спроба мас-медійної дискредитації діючої української влади, членів Уряду, народних депутатів ( незалежно від політичної складової ), активістів громадського сектору, тощо», – повідомив З. Шкіряк.

«Наполегливо рекомендуємо! Не вступати в розмови і діалог з незнайомими людьми! Обов’язково перевіряти та ідентифіковувати особу, що телефонує, особливо якщо це якісь незнайомі і невідомі вам “журналісти” і т.д.», – додає Зорян Шкіряк.

За його даними, для цієї спецоперації, ФСБ залучає значні технічні та фінансові ресурси і цілу “фабрику ботів” та підготовлених пранкерів.  Вони діють дуже професійно і пройшли відповідну підготовку, включно з імітацією голосів українських політичних діячів.

 

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