Щомісяця 37 вантажівок львівського сміття їде на новоград-волинське сміттєзвалище

Новоград-волинське сміттєзвалище в урочищі Ржатківка щомісяця приймає 450 тонн відходів зі Львова. Про це пише місцева газета Звягель.

Договір про надання послуг із розміщення та захоронення побутових відходів між товариством з обмеженою відповідальністю «Міськкомунсервіс» та товариством з обмеженою відповідальністю «АВЕ Львів» щодо прийому на полігон в урочищі Ржатківка побутового сміття зі Львівщини було укладено ще 14 липня 2017 року.

Таку інформацію, підкріплену ксерокопією згаданого договору, на цьому тижні надав редакції газети директор ТОВ «Міськкомунсервіс» Роман Седлецький.

Нагадаємо, що полігон твердих побутових відходів, який побудований для збору й захоронення побутових відходів із Новограда-Волинського, територіально розташований на землях Чижівської об’єднаної територіальної громади. Об’єкт перебуває на балансі комунального підприємства «Шляхрембуд». Проте, на підставі договору, укладеного ще у 2012 році, його експлуатує й утримує ТОВ «Міськкомунсервіс».

Як розповів «Звягелю» керівник підприємства, наразі склалася непроста фінансова ситуація внаслідок заборгованості населення. За вивіз сміття з приватного сектору борг становить понад 584 тис. грн., від ОСББ — понад 445 тис. гривень.

Тож, коли до «Міськкомунсервіс» надійшла пропозиція від ТОВ «АВЕ Львів», її розглянули позитивно. Більше того, ТОВ «АВЕ Львів» запропонувало не тільки сплачувати за, власне, захоронення прийнятого побутового сміття, а й має намір перераховувати на розвиток міста до міського бюджету кошти в сумі від 50 до 100 тисяч грн. щомісячно. Крім того, що 5% від вартості наданих послуг надходить до міського бюджету окремою статтею, — пояснили на підприємстві.

Наразі договір із львів’янами діє до 31.12.2017 року. Ним передбачено прийом та захоронення до 450 тонн відходів щомісячно (одна вантажівка може вмістити 11-13 тонн).

Майже все з вищезазначеного викладено в листі до міського голови Віктора Весельського за підписом директора ТОВ «Міськкомунсервіс» Романа Седлецького. Щоправда, лист датований 6 вересня 2017 року — наступним днем після того, коли група депутатів міської ради зафіксувала вивантаження на полігоні сміття з автомобілів зі львівськими номерами. Тоді депутати міської ради заявили, що міська рада не погоджувала жодних договорів на прийом міським полігоном іногороднього сміття. А міський голова звернувся до правоохоронців із закликом знайти й покарати винних.

Як відомо, вивіз сміття зі Львова координує Львівська ОДА.