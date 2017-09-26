Перевізники Львівщини не чули про водіїв, що підвозять пасажирів без квиточків

Кількість пільговиків у маршрутках Львівщини обліковують завдяки «нульовим» квиткам, які ті купляють на автостанціях чи у водіїв. Про це сьогодні, 26 вересня, під час прес-конференції заявив голова Асоціації Іван Велійка, передає кореспондент Львівського порталу.

За його словами, щомісяця перевізники області в середньому через пільговиків мають збитки у 200 тисяч гривень.

«Всі міжміські перевізники обслуговуються на автостанціях, і автостанції продають пільгові квитки…Я вам назвав цифру по облікованих пільговиках -200 тисяч в місяць», – зазначив він.

Щодо пасажирів, які купляють місця та можливість проїзду «з рук» у водія, Іван Велійка зазначив:

«Питання обліку – це питання замовника. Замовник має організувати облік. Це не питання перевізника. Перевізник не пвинен збирати кошти, це питання замовника. Перевізник має надавати роботу, має слідкувати за технічним станом транспортних засобів, має слідкувати за виконанням рейсів. А питання замовника сьогодні перекладено на плечі перевізника, і всі шишки летять в город перевізника», – бідкається він.

Також Іван Велійка переконує, що у кожному автобусі таки ведеться облік пасажирів.

«Облік ведеться. У кожному автобусі є квиточки, кожен водій ці квиточки має. Не може кожен директор сісти з водієм і слідкувати, видає, чи не видає він квиток. Якщо є факт, що людина заплатила за проїзд, а водій не видав їй квиток, якщо людина звернулася до цього, і він далі не видає квиток чи грубить, треба звертатися до керівництва. Якщо воно не реагує, треба робити певні висновки», – рекомендує голова Асоціації перевізників.

Нагадаємо, з 1 жовтня піднімають тариф на перевезення у приміському та міжміському транспорті.