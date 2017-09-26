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Пенсіонерам Львова вже незабаром доведеться платити за проїзд?

Катерина Родак

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У Львові схиляються щодо впровадження 50% оплати вартості проїзду для пенсіонерів. Про це сьогодні, 26 вересня, під час прес-конференції повідомив голова Асоціації перевізників Львівщини Іван Велійка, передає кореспондент Львівського порталу.

За його словами, на найближчій сесії Львівської міської ради можуть прийняти нові правила перевезення пільгових пасажирів у Львові.

«Ми не ставимо першочерговим питання перегляду тарифу місті Львові. Першочергове питання – це вирішення питання з пільговими перевезеннями у Львові. В автобусах міста Львова перевозиться щоденно від 35% до 55% пасажирів, які не оплачують проїзду… Від вирішення цього питання і залежатиме розмір тарифу, по якому будуть працювати львівські автотранспортні підприємства і те, що тариф все одно потрібно буде переглядати – це однозначно, але розмір його буде залежати від того, як буде вирішено перше питання»,  – повідомив він.

Таким чином перевізники запропонували львівській мерії два варіанти виходу із ситуації з пільговиками:

«Перший варіант:

Всі категорії пільговиків, передбачені законодавством України користуються безперешкодно і в повному об’ємі пільгами у комунальному транспорті. Також замовник має з приватними компаніями заключити угоду, в якій передбачити дві-три категорії пільгові, які приватні перевізники зобов’язуються возити самостійно за власний рахунок і не претендувати на відшкодування.

Другий варіант:

Пропонується іти шляхом Львівської ОДА і надати городянам пільгу. Не «халяву», а пільгу. Тобто місто рахує, що воно зможе перевізникам відшкодувати, і таку пільгу встановлює. Це дійсно тоді буде відповідати слову «пільга», – каже І. Велійка.

Вн зазначив, що у міській раді наразі напрацьовують введення 50% оплати за проїзд для пенсіонерів.

«Ми збиралися в заступника мера Сергія Бабака. На цьому зібрані булли депутати. І розглядалися пропозиції щодо 50% зменшення оплати для всіх категорій пільговиків. Це не було сприйнято в штики. Міська рада схиляється йти шляхом ОДА, тобто надати пільгу 50% пенсіонерам, а всіх інших залишити на безкоштовній основі», – анонсував він.

Керівник Асоціації перевізників додав, що це рішення депутати міської ради мали би приймати найближчої сесії міськради.

Фото: Kafanews

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