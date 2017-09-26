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Педагогам нагадують: у неділю стартує реєстрація на конкурс «Учитель року – 2018»

Олександр Косик

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Цієї неділі, 1 жовтня, розпочинається реєстрація на Всеукраїнський конкурс «Учитель року – 2018», що має виявити педагогів, готових до реформування освіти. Цьогоріч змагання проводитимуть у чотирьох номінаціях: «Українська мова та література», «Фізика», «Німецька мова» та «Фізична культура». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Вперше конкурсантів реєструватимуть на єдиній платформі, яку надала компанія «Майкрософт Україна». Посилання на реєстраційну форму буде розміщено на сторінці Міністерства освіти і науки 1 жовтня. А реєстрація триватиме до 22 жовтня.

У фіналі конкурсу педагоги представлять коротке відеорезюме – міні-розповідь про досвід роботи у школі та унікальні напрацювання. Також конкурсанти продемонструють педагогічну майстерність у конкурсі «Методичний практикум».

Завершальні змагання пройдуть у чотирьох областях: Рівненській, Івано-Франківській, Запорізькій та Волинській.

Перебіг заключного туру, відеозаписи конкурсних випробувань, оціночні відомості можна буде переглянути на сторінці конкурсу. 

Переможці конкурсу отримають звання «Заслужений вчитель України» та грошові винагороди, лауреати – грамоти Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України.

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