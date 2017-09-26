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Опалювальний сезон стартує раніше, аніж планувалося?

Андрій Котенський

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За метеорологічними прогнозами 27 вересня в Україні очікується зниження температури. Тому не виключено, що опалювальний сезон стартує раніше, аніж планувалося. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко, передає прес-служба відомства.

За словами Г. Зубка, стан технічної готовності країни до опалювального сезону складає – 97,6%.

«Йдеться про житловий сектор, підготовку паспортів до підключення тепла до будинків, дитсадків, шкіл, лікарень, а також – котелень, які подаватимуть тепло», — наголосив він

Водночас, урядовець згадав про складність відносин між муніципалітетами, НАК «Нафтогаз» і компаніями, які виробляють тепло.

«Укладання договорів відбувається недостатньо активно. Із понад двох тисяч договорів наразі підписано біля 400. Цю роботу необхідно підсилювати. Вже вступив в дію закон про ринок газу, де визначаються взаємовідносини між суб’єктами, які отримують газ і теплопостачальними компаніями, які виробляють тепло, продають, після чого – розраховуються за газ», — зазначив Геннадій Зубко.

Як відомо минулого року опалювальний сезон почався 5 жовтня і закінчився 15 квітня.

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