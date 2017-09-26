ОСТАННІ НОВИНИ

Навіть якщо тариф у маршрутках Львова зросте до 7 гривень, якість перевезень не покращиться

Катерина Родак

|

Навіть якщо у Львові піднімуть вартість проїзду до 6,80 грн, як це анонсувалося раніше, то якісних умов перевезення львів’янам чекати не варто. Про це сьогодні, 26 вересня, під час прес-конференції заявив голова Львівського обласного профільного профспілкового комітету Юрій Кривенко, передає кореспондент Львівського порталу.

За його словами, економічно обґрунтований тариф 6,80 гривень все одно не дає змогу транспортним підприємствам купувати нові автобуси і забезпечувати комфорт пасажирів.

«Тариф, який н дасть молвості прибдання нових автобусів. Це тариф виживанн, підтримання на плаву наших підприємств»,Ю – заявив він.

Водночас голова Асоціації перевізників Львівщини Іван Велійка побідкався, що лише комунальне АТП№1 отримужє нові атвобюуси.

«Сьогодні вести розмову про покращення якості в контексті нових автобусів не доводиться. Тому що ми знаємо, скільки сьогодні коштують нові автобуси і скільки треба прапцювати підприємству, щоб їх придбати. Сьогодні реально серед міських підприємств тільки комунальне підприємство АТП №1 отримує нові автобуси», – зазначив він.

Проте, як доповнив колегу Юрій Кривенко, окупність одного автобусу АТП №1 – 25 років:

«Тариф, який н дасть молвості прибдання нових автобусів. Це тариф виживанн, підтримання на плаву наших підприємств».

Нагадаємо, у Львові можуть ввести 50% оплати проїзду для пенсіонерів.

Фото: Львівський портал

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Життя у смужечку: що чекає на приміщення та клієнтів найстарішої львівської буцегарні?
Катерина РОДАК
Життя у смужечку: що чекає на приміщення та клієнтів найстарішої львівської буцегарні?

Найстаріша львівська тюрма – відома в народі як «Бригідки» – з жахаючим минулим, де свого часу, чого гріха таїти, карбув...

Державна мова: право чи обов’язок
Ярослав Лесюк, Володимир Шаповал
Державна мова: право чи обов’язок

Час припинити культивування комплексу мовної меншовартості Тема української мови та її функціонування в координат...

Ініціативні мешканці Добротвора та Камянко-Бузького району виграли більше 1 млн грн
Олесь ТЯГАЙ
Ініціативні мешканці Добротвора та Камянко-Бузького району виграли більше 1 млн грн

Компанія ДТЕК вже п’ятий рік організовує конкурс мікропроектів «Громада своїми руками», у якому ініціативні мешканці  се...

Недооцінені чемпіони: хто вони – львівські веслярі-дракони?
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Недооцінені чемпіони: хто вони – львівські веслярі-дракони?

До рідного Львова повернулися тріумфатори командного чемпіонаті світу із веслування на човнах дракон. Львівські «Отамани...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів