На Львівщині зросли обсяги будівництва

Підприємства Львівщини у січні-серпні 2017 року виконали будівельних робіт на 2981,8 млн.грн. Про це Львівському порталу повідомили в обласному управлінні статистики.

За видами об’єктів 38,6% обсягу будівельної продукції припало на інженерні споруди, з них найбільше виконано робіт на прокладанні трубопроводів, комунікацій, ліній електропередачі та будівництві комплексних промислових споруд.

На будівництві житлових будівель виконано 30,9% від загального обсягу робіт, нежитлових будівель – 30,5%. Зросли обсяги будівельних робіт за усіма видами будівельної продукції, зокрема на будівництві інженерних споруд – на 12,5%, житла – на 10,2%, нежитлових будівель – на 5,6%.

За характером будівництва обсяги робіт розподілились таким чином: роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння склали 83,3% від загального обсягу, роботи з капітального ремонту – 9,1%, з поточного ремонту – 7,6%.

Серед регіонів Львівщини переважну частку (60,6%) загальнообласного обсягу будівельних робіт виконали підприємства Львова, значні обсяги виконані також будівельниками Стрийського (11,5%) та Пустомитівського (7,4%) районів.