На Львівщині зник грибник. На пошуки відправили рятувальників

У Самбірському районі рятувальники шукають заблукалого у лісі грибника. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС України у Львівській області.

Сьогодні, 26 вересня, о 3:46 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в селі Звір Самбірського району в лісі, під час збирання грибів, заблукав чоловік, 1943 року народження. Заблукалий, житель села Ралівка, вийшов з дому 25 вересня та не повернувся. З 21:00 25 вересня зв’язку із заблукалим немає.

Пошуки заблукалого розпочалися 26 вересня із настанням світлої пори доби.

Фото: ДСНС