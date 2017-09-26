На Львівщині службовці «Галсільлісу» незаконно приватизувати 92 земельні ділянки лісового фонду

Прокуратура області виявила факт протиправного надання у приватну власність 92 земельних ділянок лісового фонду. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

Цьогоріч у вересні, прокуратурою Львівщини до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України (службова недбалість) щодо службових осіб Сколівського ЛГП «Галсільліс», Верхньосиньовидненської селищної ради та Сколівської районної державної адміністрації.

Встановлено, що вказані особи, внаслідок неналежного виконання службових обов’язків, допустили незаконне вибуття з державної власності 92 земельних ділянок лісового фонду загальною площею майже 30 га, нормативна грошова оцінка яких становить близько 300 тисяч гривень. Такими діями зловмисники завдали тяжких наслідків інтересам держави.

У період 2006-2011 років зазначені земельні ділянки, всупереч положенням Земельного та Лісового кодексів України, вилучено з постійного користування лісогосподарського підприємства, будівництва та обслуговування житлових будівель і споруд.

На даний час досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.