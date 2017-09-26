ОСТАННІ НОВИНИ

На кордоні з Польщею виявили шість незаконних мігрантів

Омелян Шевчук

|

На українсько-польському кордоні співробітники прикордонного відомства виявили 6 іноземців, які мали намір незаконно перетнути державний кордон. Про це львівському порталу повідомили у прес-службі Держприкордонників.

Так, учора прикордонникам відділу «Краковець» зателефонував місцевий житель та повідомив, що бачив двох невідомих на околиці селища. Невдовзі, за 400 метрів від кордону, правоохоронці Мостиського загону затримали 2 громадян Марокко, 1997 року народження. Як з’ясувалось згодом, марокканці пішки прямували до Польщі.

Крім того, охоронці кордону відділу «Верховина Бистра» Чопського загону затримали 4 «мандрівників» із Бангладешу. Вони прямували до сусідньої держави потягом «Ужгород-Сянки» без необхідних документів.

Іноземців було затримано для встановлення обставин та складено щодо них протоколи про адміністративне правопорушення.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Життя у смужечку: що чекає на приміщення та клієнтів найстарішої львівської буцегарні?
Катерина РОДАК
Життя у смужечку: що чекає на приміщення та клієнтів найстарішої львівської буцегарні?

Найстаріша львівська тюрма – відома в народі як «Бригідки» – з жахаючим минулим, де свого часу, чого гріха таїти, карбув...

Державна мова: право чи обов’язок
Ярослав Лесюк, Володимир Шаповал
Державна мова: право чи обов’язок

Час припинити культивування комплексу мовної меншовартості Тема української мови та її функціонування в координат...

Ініціативні мешканці Добротвора та Камянко-Бузького району виграли більше 1 млн грн
Олесь ТЯГАЙ
Ініціативні мешканці Добротвора та Камянко-Бузького району виграли більше 1 млн грн

Компанія ДТЕК вже п’ятий рік організовує конкурс мікропроектів «Громада своїми руками», у якому ініціативні мешканці  се...

Недооцінені чемпіони: хто вони – львівські веслярі-дракони?
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Недооцінені чемпіони: хто вони – львівські веслярі-дракони?

До рідного Львова повернулися тріумфатори командного чемпіонаті світу із веслування на човнах дракон. Львівські «Отамани...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів