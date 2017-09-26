На кордоні з Польщею виявили шість незаконних мігрантів

На українсько-польському кордоні співробітники прикордонного відомства виявили 6 іноземців, які мали намір незаконно перетнути державний кордон. Про це львівському порталу повідомили у прес-службі Держприкордонників.

Так, учора прикордонникам відділу «Краковець» зателефонував місцевий житель та повідомив, що бачив двох невідомих на околиці селища. Невдовзі, за 400 метрів від кордону, правоохоронці Мостиського загону затримали 2 громадян Марокко, 1997 року народження. Як з’ясувалось згодом, марокканці пішки прямували до Польщі.

Крім того, охоронці кордону відділу «Верховина Бистра» Чопського загону затримали 4 «мандрівників» із Бангладешу. Вони прямували до сусідньої держави потягом «Ужгород-Сянки» без необхідних документів.

Іноземців було затримано для встановлення обставин та складено щодо них протоколи про адміністративне правопорушення.