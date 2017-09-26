Львову бракує 1300 камер для відеонагляду

Для того, щоб місту повністю контролювати всі заїзди, перехрестя і головні точки, потрібно близько 1500 тисяч камер. Наразі у Львові їх лише 133, а до кінця року підключать ще 60. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

За словами начальника управління безпеки міста Юрія Діля, сьогодні Львів обладнано лише 133 камерами відеонагляду при потребі 1500 камер.

«На сьогоднішній день діючих нових відеокамер, які встановлені в місті, є 133. Уже встановлено відеонагляд на об’єктах Консульства Республіки Польща, пам’ятника Степана Бандери, пл. Св.Юра, заїзд на вул. Б.Хмельницького, Галицьке перехрестя. Згодом на Чернівецькій і площі Двірцевій буде встановлено відеонагляд також. Таким чином до кінця року буде ще додатково підключено 60 камер. Для того, щоб місту повністю контролювати всі заїзди, перехрестя і головні точки, потрібно близько 1500 тисяч камер. Проект є готовий і ми йдемо етапами», – зазначив Юрій Діль.

За його словами, управління співпрацює по відеомоніторингу з Національною поліцією, Патрульною поліцією та Службою безпеки України.

«Зараз вже готовий наступний – другий етап: забезпечення відеокамерами виїзду з міста на вул. Городоцькій, вул. Стрийській – Кульпарківській і вже реалізовується проект по вул. Б.Хмельницького. Цього року вже є плани щодо створення громадських просторів, де будуть встановлені відеокамери і рупори оповіщення, адже оповіщення населення потребує постійного оновлення. Рупори оповіщення будуть підключені до управління з питань надзвичайних ситуацій і цивільного захисту населення і до Державної служби надзвичайних ситуацій. Перша така громадська зона, яка буде обладнана відеонаглядом – це площа Митна. Також громадський простір на Дорошенка, який зараз облаштовують. Відповідно там забирають МАФи, створюють красиві місця, де зможуть відпочивати люди. А там, де є скупчення людей, там, звичайно, потрібно відео нагляд», – повідомив чиновник.