Андрій Соколов: «Закон «Про освіту» є найліберальнішим законом серед усіх унітарних держав»

Громадський активіст, керівник конфедерації вільних профспілок Львівщини Андрій Соколов про Закон України № 2145-VІІІ «Про освіту»:

«Закон, який вчора підписав Президент, є найліберальнішим законом в Європі серед унітарних держав. Тому що такої норми, яка дозволяє, не право вивчення, а право навчання державною мовою в садочка і молодшій школі, нема в жодній унітарній державі. Це означає, що всі предмети чи просто виховання будуть дальше навчати мовами національних меншин. Такого немає ніде в Європі, тому закон є буде ліберальним.

Тому я погоджуються з деякими критиками цього закону, що після стількох років русифікації, нищення всього українського, ми б мали бути більш жорстокими, але з іншого боку, ми маємо погодитись, що цей закон – це поступ вперед. При доброму, правильному відношенні державної влади і в посиланні на 10 статтю Конституції, де чітко роз’яснено, що таке державна мова і як вона має функціонувати, навіть з цим ліберальним законом за 10-15 років ми зможемо кардинально виправити ситуацію. Але все залежить від владних кабінетів, від їх розуміння».

Фото: kvpu.org.ua