Вештаються вулицями замість уроків, гуляють до ранку і втікають. На Львівщині почастішали випадки свавілля серед школярів

У Львівській області збільшилась кількість повідомлень в поліцію щодо зникнення дітей. Про це сьогодні, 25 травня, під час апаратної наради у Львівській ОДА повідомив керівник Нацполіції Львівщини Валерій Середа, передає кореспондент Львівського порталу.

За його словами, вчителі шкіл та працівники служби у справах дітей не допрацьовують і не шукають причин таких подій.

«Протягом останнього часу є дуже багато подій з дітьми. Ми, як поліція, взнаємо про це вже тоді, коли є наслідки проблеми, коли до нас звертаються, що пропала дитина, її десь немає. Остання подія у нас була у Жидачівському районі. Там хлопчик, виявляється, завжди десь ходить. Коли знаходимо його у Франківській області, ніхто із педагогів не хоче писати по те, що він багато разів пропадав, і які були дії щодо цього», – розповів він.

«Поступає нам заява вдень, що о 3-ій ночі була зґвалтована неповнолітня. Заявив дідусь. Пізніше виясняємо, що зґвалтована вона не була, а була разом з таким ж неповнолітнім. Виявляється, до 3-ї, до пів 4-ї компанія підлітків гуляла, відмічала День народження. Це будній день. На другий день приходять ці діти до школи. Хіба не видно, що вони до 5-ї ранку гуляли? Треба якось це контролювати», – зазначив В. Середа.

Він зауважив, що у школах мало кого цікавлять причини відсутності дітей на уроках.

«Тут потрібно робити якісь спільні заходи. Бо виходить, що дитина чи прийшла до школи, чи ні – у більшості шкіл нікому не цікаво. Що там робить дитина після уроків? Вчителі, місцеві служби мали би знати, що десь там трьох дітей виховує бабуся, а батьки на заробітках. Це має контролюватися», – переконаний керівник поліції.

Водночас губернатор Львівщини Олег Синютка додав:

«Та директор сьогодні отримує ,як голова ОДА. По півкласу не ходить на уроки. Сьогодні директора не витісниш зі школи. Він руками, ногами вчепився…Його хіба що не знаю як треба винести з цієї школи».

Нагадаємо, на Львівщині цими вихідними мертвою знайшли зниклу 9-річну дівчинку.