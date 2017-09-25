У центрі Львова збили жінку-пішохода

У центрі Львова водій «ВАЗу» травмував жінку-пішохода. Внаслідок ДТП 45-річну львів’янку госпіталізували до лікарні. Про це Львівському порталу повідомили у Відділі комунікації поліції Львівської області.

За даними правоохоронців, дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні, 25 вересня, о 00.35 на проспекті Шевченка у Львові.

Як встановили поліцейські, водій автомобіля «ВАЗ 2108», 42-річний львів’янин, скоїв наїзд на пішохода, 45-річну мешканку Львова.

Внаслідок автопригоди жінку госпіталізовано із тілесними ушкодженнями.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.