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У селі неподалік Львова невідомі підпалили «будинок на колесах»

Вероніка Рой

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У селі неподалік Львова згорів житловий трейлер. За попередніми даними, пожежа сталася внаслідок підпалу. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

В Пустомитівське відділення поліції 24 вересня звернувся 35-річний львів’янин. Чоловік повідомив, що у селі Сокільники на території його господарства згорів житловий причеп-фургон. Трейлер був повністю знищений вогнем. Збитки становлять близько 121 000 гривень.

Як попередньо встановили поліцейські, займання «будинку на колесах» сталося внаслідок підпалу.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна). Скоєння цього злочину карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти років.

Призначено експертизу, триває досудове розслідування.

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