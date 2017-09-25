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У Львові відкрили виставку фотографій із зони АТО

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Сьогодні, 25 вересня, у приміщені Львівської облдержадміністрації презентували виставку фотографій із зони антитерорестичної операції.  Окрім світлин, в експозиції представили й атрибутику активістів Майдану «Революції Гідності» – каски, щити, гільзи, а також бойові ракети. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Світлини, презентовані на виставці, відтворюють події із передових позицій, де відбуваються бої. За словами організаторів, експозицію створили, щоб показати, що відбувається на Сході України, а також зберегти пам’ять про Героїв Майдану.

«Ми організували виставку, щоб нагадати усім мешканцям міста, туристам та гостям, що війна ще триває, щоб кожен зміг побачити, з чого атакує  ворог і допомагав хлопцям на передовій,  бо тільки спільними зусиллями зможемо здолати окупанта», – наголосив Cтепан Білас, голова спілки учасників бойових дій «Побратими України».

Участь у відкритті виставки взяв голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка.

«Дуже важливо, що у фойє найвищої державної установи Львівщини презентована ця виставка, щоб люди, які приходять сюди розуміли реалії, які відбувають у державі і не забували, скільки держава віддає на оборону, а з іншого боку знали про те,  що вони мають право у владних мужів вимагати належного рівня роботи»,  – зазначив голова Львівської ОДА.

Зазначимо, експонати із зони АТО та подій «Революції Гідності» зможе побачити кожен охочий на першому поверсі Львівської ОДА до 14 жовтня.

Фото: ЛОДА

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