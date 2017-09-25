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У Львові проведуть фестиваль для людей похилого віку. Програма

Вероніка Рой

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З 28 вересня по 2 жовтня у Львові до Дня людей похилого віку пройде фестиваль «Золоті Роки 2017». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Громадська організація «Золоті Роки» стала ініціатором та організатором фестивалю можливостей людей поважного віку, що пройде на східно-європейському рівні.

«Люди поважного віку – це наша історія, яка передавалася з вуст в уста з діда-прадіда. Фестиваль об’єднає однодумців «золотого віку», які продемонструють свої творчі можливості. Участь у фестивалі візьмуть представники творчих колективів з 14 міст України, колективи з Білорусії, Словаччини та Болгарії. В рамках фестивалю проводитимуться зустрічі для налагодження співпраці, відродження українських та слов’янських традицій. Об’єднавши ідеї, цілі, дії ми зробимо поважних людей щасливими та потрібними. Захід пройде під гаслом «Життя прекрасне. В мирі разом і назавжди»- розповіла організатор фестивалю , керівник ГО «Золоті Роки» Людмила Гришко.

Програма

28.09.2017р.

– 13.00-15.00 – філія №17 ЦБС для дорослих, вул. .Городоцька,285;

29.09.2017р.

– 13.00-17.00 – Медіатека , вул. Мулярська,2а;

30.09 та 1.10.2017р.

– 14.00 – Парку культури та відпочинку ім..Б,Хмельницького;

2.10.2017р.

– початок о 11.00 – Медіатека , вул.Мулярська,2а;

– початок о 15.00 – ЛОУНБ , просп..Шевченка,13,

Координатор фестивалю «Золоті Роки» – Людмила Гришко, 097-20-999-80, zolotiroku@gmail.com. https://www.facebook.com/ludagryshko

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