У Львові позмагаються за «Кубок юного велосипедиста»

Вже 28 вересня у нашому місті в рамках святкування Дня туризму відбудеться фінал змагань з водіння велосипеда «Кубок юного велосипедиста» серед учнівської молоді міста Львова.

У фіналі візьмуть участь дев’ять команд – переможці відбіркових етапів:

Залізничний і Шевченківський райони – ЦТК «Левандівка», СЗШ № 22 та СЗШ № 91 (відбувся 19.09.2017);

Франківський і Галицький райони – ЛНВК ім.Симоненка, ССЗШ ім.Чорновола та Львівська академічна гімназія (відбувся 20.09.2017);

Сихівський і Личаківський райони будуть змагатися 26 вересня.

Змагання проходять на території Туристично-краєзнавчого центру «Княжий» (вул. Володимира Великого, 125 а)

В програмі змагань:

Навички водіння велосипеда – дистанція, де кожен учасник на велосипеді виконує вправи: повороти, розвороти. гальмування, педалювання, пришвидшення

Правила дорожнього руху – кожний учасник виконує тестові завдання зі знанням: дорожніх знаків, знаків регулювальника, дорожньої розмітки та інші дорожні ситуації,

Будова та ремонт велосипеда – командне завдання зі знання назв частин та вузлів велосипеда та знанням, як їх ремонтувати.

Організатори змагань: управління молоді та спорту, управління освіти Львівської міської ради, управління патрульної поліції у м. Львові департаменту патрульної поліції, туристично-краєзнавчий центр «Княжий», ГО Клуб велосипедного туризму «Колесо вітрів».

Головний суддя: Голова ГО КВТ «Колесо вітрів» Олександр Мякушко (тел 0673683280).

Фото: LiveJournal