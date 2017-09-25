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У Львові батьки вихованців інтернату для неповносправних дітей вийшли на протест

Катерина Родак

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Сьогодні, 25 вересня, під стіни Львівської облради з пікетом прийшли матері  неповноправних дітей, що навчаються у школі-інтернаті №102 «Оберіг». Вони обурилися перевіркою закладу, яка відбулася минулого тижня, а саме заявляють, що не давали дозволу знімати на камери своїх малюків.  Про це повідомляє кореспондент  Львівського порталу.

Зокрема, пікетувальники вимагають під час подальших перевірок таких закладів не фотографувати та не знімати вихованців без дозволів батьків.

«У п’ятницю прийшла перевірка – це було близько 30 людей. І дітей з інвалідністю знімали на камери, на фотоапарати. Це все виклали в Інтернет, інформація розповсюдилась у соцмережах. Діти були перелякані, вони не розуміли, що відбувається. Вони  і так дуже чутливі.

Ми прийшли сюди, щоб сказати, що не можна так до діток. Якщо хочуть перевірити, нехай перевіряють тихенько. Не треба лякати дітей. Вони і так мають важку долю», – зазначила мама 2-класника школи «Оберіг» Марта Присяжнюк.

«Ніхто з батьків не давав дозволів, щоб фотографували їх дітей і виставляли фотографії в Інтернет. Ми вимагаємо, щоб в майбутньому без дозволу дітей не фотографували», – додала вона.

 

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