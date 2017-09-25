Синютка розповів, як нехороші люди з продспоживслужби «заробляють» сотні тисяч на ринках Львова

Завтра у Львові з’являться результати експертизи, яка визначає, що саме стало причиною масового отруєння копченою рибою з ринку «Привкозальний». Про це сьогодні, 25 вересня, під час апаратної наради у Львівській ОДА повідомив керівник Держпродспоживслужби у Львівській області Євгеній Баркит, передає кореспондент Львівського порталу.

За його словами, сьогодні експерти управління зберуть ще зразки на експертизу на лотках, де ця риба продавалась.

«Відібрані зразки і доставлені лабораторний центр при МОЗ. Завтра минає 72 години з моменту дослідження. Сьогодні наші працівники ідуть збирати зразки на лотки, де торувала ця пані (в якої постраждалі купували рибку-ред.), – зазначив він.

Своєю чергою голова Львівської ОДА Олег Синютка розповів, що на цьому ринку працівники Дежпродспоживслужби збирають у торгівців кошти замість проведення досліджень товарів.

«Якщо ви не знаєте, що у вас там сотні тисяч ходять по кишенях, то я вам розказую. Там жуліки, які збирають гроші за те, що вони ніби проводять експертизу. Їх треба знайти…Вся ця біда, що вилізла, вилізла через хабарництво та всі ті речі, що процвітають на ринках. Нехороші люди ходять і збирають гроші», – зазначив губернатор.

Як відомо, з вечора пітниці до Львівської інфекційної лікарні почали забирати людей, що стали жертвами копченої риби з ринку «Привокзальний». Сьогодні зранку таких споживачів вже є більше півсотні.