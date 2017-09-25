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Порошенко підписав Закон України «Про освіту»

Андрій Котенський

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Президент України Петро Порошенко підписав Закон України № 2145-VІІІ «Про освіту», прийнятий Верховною Радою України 5 вересня 2017 року. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі глави держави.

«Це – одна із найголовніших реформ, бо від жодної іншої реформи майбутнє країни не залежить так, як від освітньої», – зазначив Петро Порошенко.

Президент особливо наголосив, що закон підвищує роль державної української мови в освітньому процесі. Закон забезпечує рівні можливості для всіх, бо гарантує кожному випускнику високий рівень володіння мовою, необхідний для успішної кар’єри в Україні.

В той же час глава держави підкреслив важливість неухильного дотримання при здобутті освіти гуманітарних прав національних меншин, які проживають на території України.

«Україна демонструвала й надалі демонструватиме таке ставлення до прав національних меншин, яке відповідає нашим міжнародним зобов’язанням, перебуває в гармонії з європейськими стандартами і є взірцем для сусідніх країн», – наголосив Порошенко.

Президент також звернувся до Міністерства закордонних справ та Міністерства освіти – провести необхідні консультації з європейськими партнерами, в тому числі з Радою Європи.

Як відомо,  документ встановлює, що мовою освітнього процесу в освітніх закладах є державна мова. Представникам корінних народів і національних меншин України «гарантується право на навчання рідною мовою поряд з українською мовою в комунальних закладах дошкільної і загальної середньої освіти». Це право реалізується через окремі заклади освіти, класи з навчанням мовою відповідної національної меншини та корінного народу України поряд з українською мовою, і не поширюється на заклади освіти та класи з навчанням українською мовою.

У закладах освіти також можуть викладатися одна або кілька дисциплін двома та більше мовами – державною мовою, англійською мовою або іншими офіційними мовами Європейського Союзу.

Навчання у школах діти можуть починати в шість або сім років. Повна середня освіта в Україні здобуватиметься протягом 12 років. Вона передбачає три рівні: початковий (чотири роки навчання), базовий середній (п’ять років) і профільний середній (три роки), який учні здобуватимуть у старшій школі або професійних освітніх закладах.

Навчання учнів за програмами 12-річної школи для початкової освіти має розпочатися 1 вересня 2018 року, для базової середньої освіти – 1 вересня 2022 року, а для профільної середньої освіти – 1 вересня 2027 року.

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