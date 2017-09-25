ОСТАННІ НОВИНИ

«Подорожуй. Насолоджуйся. Поважай»: маленьких мешканців Львівщини запрошують на екскурсії

Вероніка Рой

|

27 вересня в області святкуватимуть Міжнародний день туризму під гаслом «Подорожуй. Насолоджуйся. Поважай». Тому маленьких мешканців Львівщини запрошують на екскурсії. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

В межах святкування Всесвітнього дня туризму в області за сприяння управління туризму та курортів спільно з Львівською обласною державною адміністрацією відбудуться безкоштовні екскурсії для дітей шкільного віку.

Детальніше з програмою можна ознайомитися тут.

Довідково:

Згідно з Указом Президента України від 21 вересня 1998 року № 1047/98 установлено 27 вересня днем туризму в Україні.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Життя у смужечку: що чекає на приміщення та клієнтів найстарішої львівської буцегарні?
Катерина РОДАК
Життя у смужечку: що чекає на приміщення та клієнтів найстарішої львівської буцегарні?

Найстаріша львівська тюрма – відома в народі як «Бригідки» – з жахаючим минулим, де свого часу, чого гріха таїти, карбув...

Державна мова: право чи обов’язок
Ярослав Лесюк, Володимир Шаповал
Державна мова: право чи обов’язок

Час припинити культивування комплексу мовної меншовартості Тема української мови та її функціонування в координат...

Ініціативні мешканці Добротвора та Камянко-Бузького району виграли більше 1 млн грн
Олесь ТЯГАЙ
Ініціативні мешканці Добротвора та Камянко-Бузького району виграли більше 1 млн грн

Компанія ДТЕК вже п’ятий рік організовує конкурс мікропроектів «Громада своїми руками», у якому ініціативні мешканці  се...

Недооцінені чемпіони: хто вони – львівські веслярі-дракони?
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Недооцінені чемпіони: хто вони – львівські веслярі-дракони?

До рідного Львова повернулися тріумфатори командного чемпіонаті світу із веслування на човнах дракон. Львівські «Отамани...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів