«Подорожуй. Насолоджуйся. Поважай»: маленьких мешканців Львівщини запрошують на екскурсії

27 вересня в області святкуватимуть Міжнародний день туризму під гаслом «Подорожуй. Насолоджуйся. Поважай». Тому маленьких мешканців Львівщини запрошують на екскурсії. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

В межах святкування Всесвітнього дня туризму в області за сприяння управління туризму та курортів спільно з Львівською обласною державною адміністрацією відбудуться безкоштовні екскурсії для дітей шкільного віку.

Детальніше з програмою можна ознайомитися тут.

Довідково:

Згідно з Указом Президента України від 21 вересня 1998 року № 1047/98 установлено 27 вересня днем туризму в Україні.