На Львівщині «ВАЗ» влетів у дерево: постраждав водій та три пасажирки

На Львівщині водій «ВАЗу» зіткнувся з деревом. Внаслідок ДТП чотирьох осіб госпіталізовано в травматологічне відділення. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 24 вересня близько 04.00 на вулиці Головній в селі Задвір’я, Буського району.

Як попередньо встановили поліцейські, водій автомобіля «ВАЗ 2101», 23-річний мешканець Буського району, не обравши безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням, з’їхав в кювет, де скоїв зіткнення з деревом.

Внаслідок автопригоди із тілесними ушкодженнями в травматологічне відділення госпіталізовано водія автомобіля та трьох пасажирок – мешканок Буського району віком 18, 17 та 16 років.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін.

Фото: поліція