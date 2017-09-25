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Кільчицький пішов із біатлону у хокей

Омелян Шевчук

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Відомий біатлоніст збірної України Віталій Кільчицький, якого ще на початку року вболівальники вважали головним кандидатом на місце четвертого номера в естафетному квартеті чоловічої команди на Олімпійських Іграх-2018 в Пхьончангу, увійшов до тренерського штабу хокейного клубу «Галицькі Леви».

В ексклюзивному коментарі для Sport.ua, новоспечений тренер з фізпідготовки новояворівського клубу розповів, як склалася його доля після того, як спортсмена не включили до складу біатлонної збірної України.

«У квітні, після того як мене не взяли в команду збірної України з біатлону, було трохи ніяково від тих баталій. Було важко прокидатись з відчуттям, що більше нікуди не треба бігти, не потрібно дотримуватись ніяких спеціальних дієт, не буде більше ніяких чемпіонатів України, першостей світу, чемпіонатів Європи, Олімпійських Ігор…

Тоді стало питання, як далі бути. Михайло Чіканцев (головний тренер, віце-президент хокейного клубу «Галицькі Леви») і Микола Романюк (президент ХК «Галицькі Леви») запропонували поїхати на фінал Карпатської ліги, де в Угорщині хокеїсти з Новояворівська мали провести кілька матчів. Я прийняв цю пропозицію і став свідком того, як «Галицькі Леви» достроково завоювали Кубок Карпатської хокейної ліги й стали чемпіонами, які не зазнали жодної поразки на турнірі.

Приєднавши мене як глядача, керівництво «Галицьких Левів» запропонувало мені увійти до тренерського штабу клубу з міста Новояворівськ. Отримавши море вражень від команди і керівників, які власними силами та разом з однодумцями на всіх рівнях Львівської області й з Федерацією зробили в місті Льодову арену, я прийняв пропозицію керівництва і тепер проводжу робочий час на найсучаснішому льодовому майданчику Львівської області – Льодовому палаці – як тренер «Галицьких Левів» з фізпідготовки», – розповів Кільчицький.

Екс-біатлоніст переконаний, що юні хокеїсти, які сьогодні займаються, вже через кілька років стануть гравцями збірної України, а сам клуб буде в Топ-3 чемпіонату УХЛ.

«Ніколи не брав участі в командних видах спорту, це дуже незвично. Команда створена тільки 2 місяці. З першого дня тренувань одразу максимальна самовіддача, на кожному тренуванні постійні прискорення, а також фізична підготовка в залі із залізом. Хокеїсти виконують стрибкові вправи, де часу на відпочинок чи відновлення практично немає. Є багато нюансів з травмами, де треба бути максимально обережними, щоб зберегти спортсменів здоровими.

Я намагаюсь пояснити важливість перед тренуваннями розминки й розігрівання м’язів, після чого обов’язковою займаємося розтяжкою, щоб м’язи були більш еластичними, і, як правило, ми уникнемо в майбутньому травм і покращимо техніку на льоду.

Ми з тренерським штабом – Чіканчевим Михайлом і Артемом Лейтюком (екс-гравець «Дніпра») – хочемо привчити до професійного, більш індивідуального підходу спортсменів. Привчити хокеїстів терпіти біль і змушувати себе працювати над слабкими місцями. Для цього на льодовій арені у Новояворівську зроблені всі умови, які приємно радують. З цієї арени через кілька років будуть гравці збірної України, а клуб буде в трійці найкращих чемпіонату УХЛ, оскільки школою хокею в Україні мало хто може похвалитись», – сказав Кільчицький.

Як відомо, спортсмен «випав» зі складу головної біатлонної збірної України у січні 2017 року, після успішної естафети на етапі кубка світу у німецькому Рупольдингу. Після рішення тренерів у спортсмена сталася емоційно-публічна перепалка із керівництвом Федерації біатлону України, і він фактично покинув біатлон.

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