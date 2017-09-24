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Зниклу 9-річну дівчинку знайшли мертвою у лісі

Дарина Смеречанська

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9-річну дівчинку, яку розшукували в селі Тишиця Кам’янко-Бузького району з вчорашнього вечора, знайшли мертвою. Про це повідомив координатор «Варти 1», депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич у Facebook.

«На 24.09.2017 о 12:00 поступила інформація, що дівчинку знайшли в лісі мертвою в ямі із глибиною більше 2 метрів. Співчуття рідним і близьким», – написав він.

У прес-службі поліції Львівщини також підтвердили інформацію про знайдену мертвою дівчинку. Тіло дитини без ознак життя працівники Кам’янко-Бузького відділення поліції виявили у рові неподалік села. Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група. Встановлюєлюється причина смерті дитини.

Як повідомляв Львівський портал, на Львівщині розшукують 9-річну Діану Сивань, яка 23 вересня о 18 годині в селі Тишиця Кам’янко-Бузького району пішла з дому та до цього часу не повернулася.

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