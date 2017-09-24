Вакарчук їде викладати до Стенфордського університету

Лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук проведе семестр у одному з найпрестижніших світових вишів, де одночасно навчатиметься і викладатиме. Про це співак повідомив у на своїй Twitter-сторінці.

«Велика честь для мене провести осінній семестр в Стенфорді. Стану студентом і викладачем одночасно», – написав він.

У Стенфордському Центру демократії поінформували, що український музикант та громадський діяч відвідуватиме курси та навчатиметься з провідними інтелектуалами та науковцями Центру, інформує Громадське радіо.

Вакарчук буде виступати у рамках програми «Розвиток українських лідерів», яка була запущена у 2016 році. Вона спрямована на надання українським лідерам можливостей для професійного росту та розвитку.

«Ми з нетерпінням чекаємо Святослава Вакарчука у спільноті Стенфорду цієї осені. Його присутність багато зробить для нашого розуміння демократичних перетворень в Україні», — повідомили у Стендфорді.

Фото: Stanford CDDRL‏