У річках Львівщини із жовтня заборонено виловлювати форель

Із 1 жовтня на водоймах Львівщини розпочнеться осінньо-зимова нерестова заборона на вилов форелі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Держрибагенства України.

У період з 1 жовтня по 31 грудня 2017 року на водоймах Львівщини оголошено осінньо-зимову нерестову заборону на вилов струмкової форелі. Детально ознайомитись з місцями заборони можна у наказі Управління охорони, використання і відтворення водних біоресурсів та регулювання рибальства у Львівській області № 30 від 12.09.2017 за посиланням.

Цей вид риб є цінним об’єктом іхтіофауни Західної України. Тож з метою збереження в належному стані середовища перебування, шляхів міграції, а також охорони місць нересту форелі струмкової на Львівщині органи рибоохорони оголошують відповідну заборону.

Звертаємо увагу, що за порушення правил рибальства під час нересту передбачено покарання від адміністративних штрафів до кримінальної відповідальності. Відповідно до

Кодексу України про адміністративні правопорушення, за незначне порушення правил рибальства передбачено попередження або накладення штрафу від 34 до 170 грн, за грубе

порушення правил рибальства передбачено штраф у розмірі 340-680 грн. Залежно від ступеня завданих збитків, за грубі порушення передбачена також кримінальна відповідальність – штраф 3400-6800 грн або позбавлення волі строком до 3 років з конфіскацією знарядь і засобів лову, та незаконно добутих водних біоресурсів.

Крім цього, порушнику нараховується 340 грн штрафу за кожну незаконно виловлену струмкову форель.

Львіврибоохорона закликає громадян бути відповідальними та не порушувати даної заборони. У випадку виявлення порушень правил рибальства звертайтесь за номером телефону «гарячої» лінії: 0-800- 50-52- 50.

Фото: Фіртка