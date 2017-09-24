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У німецькому притулку для біженців вбили 28-річного українця

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У притулку для біженців у німецькому місті Еггеленфельд вбито 28-річного громадянина України. Про це повідомляє телеканал 112 Україна.

Інцидент стався ще вранці в суботу, 23 вересня. У вбитого українця виник конфлікт із сусідом по кімнаті, 47-річним мігрантом з Казахстану. У ході суперечки останній завдав опонентові травм, не сумісних із життям. Потерпілий помер до приїзду медиків, пише видання BR24.de.

Підозрюваного у вбивстві громадянина Казахстану затримано поліцією. Правоохоронці встановлюють всі обставини вбивства.

Фото: Главком

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