У німецькому притулку для біженців вбили 28-річного українця

У притулку для біженців у німецькому місті Еггеленфельд вбито 28-річного громадянина України. Про це повідомляє телеканал 112 Україна.

Інцидент стався ще вранці в суботу, 23 вересня. У вбитого українця виник конфлікт із сусідом по кімнаті, 47-річним мігрантом з Казахстану. У ході суперечки останній завдав опонентові травм, не сумісних із життям. Потерпілий помер до приїзду медиків, пише видання BR24.de.

Підозрюваного у вбивстві громадянина Казахстану затримано поліцією. Правоохоронці встановлюють всі обставини вбивства.

Фото: Главком