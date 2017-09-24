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У Канаді стартували «Ігри нескорених»: українська команда бере участь вперше

Дарина Смеречанська

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У Торонто урочисто відкрили «Ігри нескорених», у яких цьогоріч вперше змагатиметься українська команда. Про це повідомляє прес-служба Президента України.

На початку заходу відбувся Парад Націй, коли всі збірні-учасниці урочисто пройшли перед глядачами. З привітанням також виступив Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

«Пишаюся нашими воїнами, які приїхали до Торонто. Ваша участь в «Іграх Нескорених» – це вже перемога», – написав Президент України Петро Порошенко у Фейсбуці. «Кожен з вас заслуговує аплодисментів стоячи», – додав він.

Ігри Нескорених»  (Invictus Games) – міжнародні спортивні змагання в параолімпійському стилі, засновані принцом Уельським Гаррі у 2014 році. У змаганнях беруть участь військовослужбовці та ветерани із обмеженими фізичними можливостями, набутими під час виконання службових обов`язків.

Україна в 2017 році вперше отримала право взяти участь в «Іграх Нескорених», як учасник багатьох військових навчань, миротворчих операцій під егідою ООН, а також як країна, військовослужбовці якої мають бойовий досвід при виконанні завдань в рамках АТО. Разом з Україною цього року в Іграх Нескорених також дебютує збірна Румунії.

15 українських спортсменів змагатимуться у таких видах спорту: атлетика, пауерліфтинг, плавання, стрільба з лука, веслування на тренажерах та велоспорт на шосе.

Фото: прес-служба Глави держави

 

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