Рятувальники розшукали на Дрогобиччині двох заблукалих грибників

У Дрогобицькому районі розшукали чоловіків, які заблукали у лісі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Львівській області.

Так, 23 вересня о 10:45 рятувальниками 2-го спеціального центру швидкого реагування ДСНС України було знайдено заблукалих чоловіків 1968 та 1937 років народження.

До пошуків заблукалих залучили 8 рятувальників 2-го спеціального центру швидкого реагування ДСНС України, 2 пошукових собаки та 1 одиницю спецтехніки.

Медичної допомоги чоловіки не потребували.

Як інформував Львівський портал, чоловіки пішли в ліс по гриби в с. Брониця Дрогобицького району та не повернулися додому. Зв’язок із ними було втрачено 22 вересня о 20.00.

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