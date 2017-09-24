Розенко каже, що наступний тиждень стане вирішальним для пенсійної реформи

Наступний пленарний тиждень буде вирішальним для пенсійної реформи. Про це заявив віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко, передає прес-служба уряду.

«Очевидно, що наступний пленарний тиждень буде вирішальним для пенсійної реформи. І тут дуже важливо, на мій погляд, і парламентарям, і всім нам не згаяти наступний тиждень, який буде непленарним», – сказав Розенко.

Віце-прем’єр зазначив, що недостатня кількість голосів на минулому пленарному тижні за продовження роботи Верховної Ради до завершення розгляду пенсійної реформи може свідчити про те, що у народних депутатів залишилися ще якісь питання до пенсійної реформи. «Тому, очевидно, що наступний тиждень, який розпочнеться вже завтра, потрібно використати в тч для додаткових консультацій, в межах, насамперед, комітету з питань соціальної політики. Потрібно остаточно зняти всі питання, врахувати можливо ще якісь зауваження народних депутатів, пропрацювати лист МВФ і Світового банку щодо пенсійної реформи і вийти на консолідоване рішення. Щоб ця реформа була ухвалена конституційною більшістю», – сказав він.

Павло Розенко також підкреслив, що Уряд виконає обіцянку щодо осучаснення пенсій з 1 жовтня, навіть якщо відповідне рішення Парламенту, буде ухвалене пізніше. «Щоб провести осучаснення пенсій, нам, безумовно, потрібне рішення Парламенту. Але, якщо це буде навіть в середині жовтня, і в законі залишиться дата осучаснення 1 жовтня, то ми виконаємо це рішення Верховної Ради. Так, нам потрібен час, щоб Пенсійний фонд здійснив необхідний перерахунок і ми готові провести ці розрахунки. Але нам потрібно чітко розуміти – чи в процесі другого читання не буде змінена формула перерахунку пенсій, а вона залишиться такою, як це пропонував Уряд. Тоді ми зможемо провести всі розрахунки з 1 жовтня, навіть якщо це буде «заднім числом», – пояснив Віце-прем’єр-міністр.

«Єдине – якщо таке рішення буде ухвалене всередині жовтня, то пенсіонери, які отримують пенсію на початку місяця, отримають своє підвищення за жовтень вже в листопаді», – додав він.